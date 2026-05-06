México recupera Copa Mundo Clavados tras cancelación previa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La

en Guadalajara 2026 estuvo marcada por un giro inesperado: la cancelación de su segunda etapa debido a motivos de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG, ocurrida en febrero.

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Tras meses deen los calendarios internacionales, México logró recuperar la confianza de las federaciones y asegurar nuevamente la presencia de losdel planeta.El anuncio llegó poco después de laen China, donde labrilló con fuerza al conquistar—tres de plata y dos de bronce— que le otorgaron el segundo lugar del medallero, solo detrás de los anfitriones.anunció que elde Zapopan, Jalisco, será la sede oficial de la Copa México de Clavados, programada del. Este nombramiento marca el esperado regreso de la instalación al calendario internacional y reafirma su papel como uno de los escenarios más emblemáticos para la disciplina."En los últimos años, se ha observado un claro impulso en los clavados en México. En 2025, el país fue sede de su primera Copa del Mundo en una década. El ambiente fue excepcional. Los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición", mencionó, presidente del Comité Técnico de Clavados de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos.Las buenas noticias para México continuaron en el comunicado de la Conade, donde se confirmó que enel país volverá a albergar una etapa de laAl igual que, que repetirán como sedes en, México se suma nuevamente al, dejando en expectativa el anuncio de la ciudad anfitriona que será revelada en los próximos meses.