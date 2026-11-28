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La selección mexicana de beisbol Sub-12 cerró su participación en el Campeonato Panamericano 2026 con la medalla de plata y el boleto a la Copa Mundial de la categoría, que se celebrará del 9 al 18 de julio de 2027 en Tainan, Taiwán.

En la final del certamen continental, disputado en el IPL Academy Complex, ubicado en el municipio de Guerra, República Dominicana, México cayó por pizarra de 1-4 ante Estados Unidos, resultado que le otorgó el subcampeonato panamericano.

Más allá del resultado, la novena nacional cumplió uno de sus principales objetivos al conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para América rumbo a la novena edición de la Copa Mundial de Beisbol Sub-12 de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), que reunirá a 12 selecciones; Estados Unidos, Venezuela y Cuba serán los otros representantes del continente.

En el plano individual, el veracruzano Caleb Castillo fue reconocido como Mejor Catcher del Campeonato Panamericano Sub-12 2026. A su vez, el jalisciense Ian Espinoza recibió la distinción como Mejor Tercera Base, mientras que el neoleonés Iker Robledo fue nombrado Mejor Primera Base del certamen.

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Un camino de resultados hacia el podio

México construyó su camino a la final con una destacada actuación en la Ronda de Apertura, donde consiguió tres victorias: 7-6 ante Panamá, 3-2 frente a Puerto Rico y 15-0 contra Perú.

Posteriormente, en la Súper Ronda, la selección nacional superó 9-8 a Venezuela, 5-2 a Estados Unidos, 3-4 ante República Dominicana, además de caer 1-3 frente a Cuba.