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México.- La Selección Mexicana inició con el pie derecho su camino en la Copa Mundial Sub-17, gracias a que un gol de Adán Sánchez le concedió el triunfo (1-0) sobre Rumania.

El delantero sollozó después de anotar (55´) para el Tricolor. Si bien, el nerviosismo nubló la visión de los futbolistas en el arranque, el zurdazo de Sánchez fue suficiente para que el combinado nacional despertara y tomara mayores riesgos.

Antes de que el Tricolor estallara en un efusivo festejo, Rumania amenazó en al menos dos ocasiones. Sin embargo, no tuvo la claridad suficiente. Menos, porque sufrió un golpe anímico con la lesión de Cosmin Matei, quien abandonó desconsolado el campo.

El Tricolor tampoco se salvó de las lesiones, ya que Alan Hernández recibió atención médica después de presentar fuertes molestias físicas.

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El combinado nacional se sostuvo de pases largos, hasta que el solitario gol de Sánchez llegó en el segundo tiempo. Entre lágrimas, el futbolista del Monterrey dedicó esa primera anotación a su mamá.

Un minuto después, el goleador abandonó la cancha (56´) para cederle su lugar a Juan Martínez Junior. Rumbo al cierre del encuentro, el Tricolor se limitó a resistir.

El sueño del combinado nacional es alcanzar la gloria, así como históricamente lo hizo con los campeonatos de 2005 y 2011. Sin embargo, el camino aún es largo. El siguiente reto de la Selección Mexicana será contra Camerún.