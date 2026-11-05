Micah Parsons vuelve a entrenar

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El estelar defensivo Micah Parsons regresó a las prácticas de los Green Bay Packers tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida el pasado 14 de diciembre. Su participación en los ejercicios individuales del miércoles marca el inicio de una ventana de 21 días para que el equipo lo active formalmente en el roster, posicionando su posible debut de temporada para el 25 de noviembre ante los Los Angeles Rams.

A pesar del gran impulso anímico que representa su regreso para los Packers (5-3), el cazamariscales se mostró sumamente realista y autocrítico sobre su estado actual. Parsons admitió que se encuentra en la peor condición física de su carrera debido a la inactividad y a no haber cursado el campamento de entrenamiento, por lo que descartó por completo jugar entre 50 y 60 jugadas por partido de forma inmediata.