Miguel Herrera, contra tres técnicos argentinos en finales de Liga MX

En las semifinales del torneo mexicano hay tres técnicos argentinos y un solo mexicano: Miguel Herrera. Así que el "Piojo" deberá de competir por el título contra Ariel Holan de León, Diego Cocca de Atlas y Andrés Lillini de los Pumas.

Para Miguel, esto no es un reto, sino una muestra más de que los directivos de los clubes nacionales, "le dan menos oportunidades y tienen menos paciencia con los técnicos mexicanos que extranjeros".

Así de sencillo. "Pasa por la oportunidad que le dan a los mexicanos y que no es tan sólida como la que le dan a los extranjeros. A ver, dos técnicos que estuvieron en Liguilla: (Nicolás) Larcamón y (Ariel) Holan, ni siquiera jugaron futbol, y eso no quiere decir que no sean capaces, lo hicieron bien, pero aquí hay jugadores reconocidos como para tomar la estafeta y no se le dan. Pasa por ahí, confían más en el extranjero, lo aguantan más".

Y especuló: "No sé... A lo mejor somos más tontos en hacer contratos, porque a ellos si los cesan se los tienen que pagar completos. Hay que aprender mucho". Eso sí, pidió que gente como "(Hernán) Cristante, ´Tuca´ (Ricardo Ferrtti), (Ricardo) La Volpe, (Gabriel) Caballero, Chaco (Christian Giménez), ya no sean considerados como extranjeros, son hechos en México. Aquí han vivido muchos años".