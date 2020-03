Miguel Herrera reconoce errores ante Necaxa

Miguel Herrera reconoció que los errores del América mermaron el partido frente al Necaxa.

Después de la goleada de 3-0 por parte de los hidrocálidos, el entrenador azulcrema subrayó que las desconcentraciones, que derivaron las expulsiones de Bruno Valdez y Santiago Cáseres, perjudicaron el compromiso.

En su opinión, Herrera comentó que la tarjeta roja de Valdez no le parecía, pero no quiso criticar la labor del silbante Oscar Mejía. Mientras que con Cáseres, le enseñará, dijo, a jugar en la Liga MX.

Al América se le escapó la posibilidad de recuperar el liderato, en manos del Cruz Azul, y aumentó el número de bajas en el plantel.

Por el momento, Nicolás Castillo, Nicolás Benedetti, Henry Martín, Giovani dos Santos y Sebastián Cáceres, por lesiones; Valdez, Cáseresy Haret Ortega (sub-20), por expulsión, y Roger Martínez, por decisión técnica, no podrían estar para enfrentar a los Pumas, el próximo viernes.

Herrera concluyó que espera tener a algunos de los lesionados ya listos para el choque en Ciudad Universitaria.