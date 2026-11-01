Milan reina en el derbi

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El Milan se llevó un ´Derby della Madonnina´ memorable tras derrotar 3-1 al Inter, en un duelo de altísima intensidad donde la pizarra táctica de Rúben Amorim superó por completo el planteamiento de Cristian Chivu. El gran protagonista de la tarde fue el belga Diego Moreira, quien firmó una actuación magistral al participar directamente en los tres goles de su equipo, consolidándose como la figura indiscutible del encuentro y guiando al conjunto ´rossonero´ a romper el invicto de su acérrimo rival en la Serie A.

El partido comenzó con un ritmo frenético y el Milan tardó apenas tres minutos en abrir el marcador. Moreira desbordó por la banda derecha, dejó en el camino a Carlos Augusto y mandó un centro preciso al corazón del área que Christian Pulisic conectó con un impecable cabezazo. Solo seis minutos más tarde, el propio Moreira ejecutó un tiro de esquina con tiralíneas para que Adrien Rabiot firmara el 2-0 tras un remate que se desvió en el poste. Aunque el Inter reaccionó en el minuto 21 con un gol de Alessandro Bastoni a la salida de un córner, la esperanza de la remontada ´nerazzurra´ se desvaneció justo antes del descanso. Moreira, en estado de gracia, cobró un tiro libre en la frontal del área y clavó un misil en la escuadra, imposible para ´Pepo´ Martínez, desatando incluso los aplausos de la afición rival.

En la segunda mitad, el Milan replegó líneas con inteligencia, sostenido por la sobriedad de Luka Modric en la distribución y la solidez defensiva de Koni De Winter y Mike Maignan. El VAR salvó a los de Amorim de un penalti en contra tras demostrarse que el balón impactó en el pecho de Mario Gila y no en su mano. El Inter acusó notablemente la baja de Lautaro Martínez; ni Marcus Thuram ni los cambios tardíos de Chivu lograron descifrar el muro defensivo rival. Con este resultado, el Milan escala a la cuarta posición de la tabla general, mientras que el Inter cede terreno en la pelea por el liderato, dejando la mesa servida para que la Lazio busque la cima

en solitario.

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