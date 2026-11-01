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Minnesota sale a defender su invicto

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Minnesota sale a defender su invicto
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      México.- Los Lions de Detroit (4-2) y los Vikings de Minnesota (6-0) protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la Semana 8 de la NFL.

      En Ford Field, ambos buscarán una victoria importante para sus aspiraciones divisionales, aunque Minnesota llega con la motivación de conservar su paso perfecto, por lo que luce como principal candidato a llevarse el triunfo.

      Los Vikings presumen esta temporada marca perfecta por primera vez en 17 años. En su última victoria contra los Colts de Indianapolis, Kyler Murray completó 14 de 24 pases para 150 yardas y un touchdown, sin intercepciones.

      Su defensiva ha sido una de las principales fortalezas del equipo y buscará frenar a una ofensiva local que suele generar mucho peligro, por lo que es un hecho que tendrán mucho trabajo.

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      Detroit, por su parte, viene con el ánimo a tope después de anotarse una victoria agónica contra Green Bay. Jared Goff lanzó para 303 yardas y dos touchdowns, sin entregas de balón.

      Además, Jahmyr Gibbs y Amon-Ra St. Brown fueron determinantes para conseguir el triunfo, por lo que se espera mucho de ellos en este enfrentamiento.

      En los últimos cinco enfrentamientos, Detroit domina, con tres victorias por dos de Minnesota. Sin embargo, la última vez que se enfrentaron en Ford Field, los Vikings se llevaron el triunfo.

      Detroit buscará aprovechar su localía para frenar al único invicto de la temporada, mientras Minnesota intentará demostrar que su dominio no es casualidad.

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