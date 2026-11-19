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NUEVA YORK.- Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) se encaminan hacia un inminente cierre patronal a partir del 2 de diciembre, luego de que el comisionado Rob Manfred afirmara que los dueños de los equipos no cederán en su exigencia de instaurar un tope y un piso salarial. La postura endurece el panorama ante el vencimiento del convenio colectivo el 1 de diciembre, amenazando el desarrollo de la temporada 2027 y paralizando el mercado de firmas y canjes.

Durante una reunión de propietarios, Manfred defendió la propuesta patronal, que plantea fijar para 2028 un tope rígido de 258,2 millones de dólares, un piso de 180,2 millones y un reparto equitativo de ingresos (50-50). El comisionado argumentó que la medida responde al reclamo del 70% de los aficionados por mayor equilibrio competitivo, aunque prometió negociar hasta el último minuto para evitar la décima interrupción laboral desde 1972.

En contraste, el sindicato de jugadores (MLBPA) considera inaceptable el tope salarial —un detonante que en 1994 provocó una histórica huelga que canceló la Serie Mundial— y propone en cambio un "impuesto de integridad competitiva", además de cuestionar la contabilidad de la liga. Manfred acusó al gremio de recurrir únicamente a la retórica y de negarse a presentar contraofertas económicas serias.