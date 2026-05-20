Moisés Muñoz respalda a porteros del Tricolor, rumbo al Mundial

CIUDAD DE

, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Para

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, lade lano es un tema de preocupación. El ex guardametael trabajo del estrategaal frente del combinado nacional y aseguró que tiene plena confianza en Guillermo Ochoa,para proteger el arco tricolor en el Mundial de 2026.Incluso, aunque algunos lo tachen de "incrédulo" o "ingenuo", confía en quellegará hasta unen la"Contamos con arqueros como 'Memo' Ochoa que tiene toda la experiencia del mundo y que nos ha demostrado que en los Mundiales es extraordinario. Así como jugadores jóvenes como el 'Tala' Rangel que nos ha demostrado que tiene toda la capacidad para poder echarse al hombro toda la. Yque nos ha demostrado lo mismo, ya que tiene la misma capacidad de estar en la", aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.Para el ex portero del América, lade futbolistases una de las fortalezas que tiene la actual generación del Tricolor, misma que inició una concentración en el(CAR) desde el pasado seis de mayo. La expectativa dees alta, sobre todo para el partido inaugural quejugará contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, mismo que cambió de nombre a "Estadio Ciudad de" para el torneo de la FIFA."Hay una granentre jóvenes y jugadores con experiencia. Algunos de ellos son jóvenes que ya tienen mucha experiencia. [...] Tenemos unque tiene muchos años de trayectoria y sabe perfectamente de qué se trata jugar un Mundial", destacó Muñoz durante la inauguración de la cancha 100 del proyecto "" en la alcaldía Álvaro Obregón."Estamos en buenas manos. El hecho decon la ventaja de tener a favor a nuestra, sin duda alguna será algo muy relevante en lo que podemos confiar, y yo creo que podremos tener elpara nuestra Selección", sentenció el exfutbolista.Antes de que ruede el balón en el Coloso de Santa Úrsula, lase enfrentará acomo preparación para lade 2026.destaca lade losenEste miércoles, 20 de mayo, se inauguró ladel proyecto "", mismo que trabaja para ladeen todo el país.Para el ex guardameta, quien también se desempeña comodede Tulum, Quintana Roo, lade las canchas no solo beneficia a niños y jóvenes que practican deporte, sino a cualquier persona que utilice los espacios públicos."Tiene la misma relevancia cuando no son años mundialistas. Sin duda alguna, el hecho de ser unnos obliga a enfocarnos en el tema del futbol, pero en estos espacios no solamente se practica el futbol. También ely el. [...] Siempre será importante mantener estos espacios en la mejor condición posible para que se aprovechen de la mejor forma posible", concluyó Muñoz.