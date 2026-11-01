Monterrey y Tijuana protagonizan partidazo

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¡Partidazo en el BBVA! Monterrey y Xolos protagonizaron un encuentro lleno de emociones, en el que dividieron puntos tras empatar 3-3.

Apenas habían transcurrido cinco minutos, cuando Tijuana tomó la ventaja. Porozzo apareció dentro del área para conectar un cabezazo y mandar el balón al fondo de las redes.

La respuesta de Rayados no tardó en llegar. El conjunto regiomontano consiguió un penalti que Hugo Cuypers convirtió para igualar el marcador 1-1.

El delantero no se conformó y volvió a hacerse presente en el marcador con una gran definición dentro del área.

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Así, el atacante firmó su doblete y le dio la vuelta al resultado para los locales.

Sin embargo, los Xolos no bajaron los brazos. Adonis Preciado realizó una gran jugada individual que terminó con el balón en las redes para establecer el 2-2.

La intensidad continuó en la segunda mitad. Al minuto 57, Lucas Ocampos se lució con una espectacular media tijera que puso nuevamente en ventaja a Monterrey (3-2).

Pero apenas tres minutos después, Preciado apareció otra vez para firmar su doblete y colocar el 3-3 definitivo. El encuentro terminó con emociones hasta el último momento, pues Rayados buscó insistentemente el gol de la victoria, aunque no lo consiguió .

Con este resultado, Tijuana llegó a 22 puntos y se mantiene en la sexta posición de la clasificación, mientras que Monterrey ocupa provisionalmente el octavo.