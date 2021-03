Morikawa gana el WGC Workday Championship, agradece a Tiger Woods

Collin Morikawa se convirtió apenas en el segundo jugador en la historia con un título Major y un WGC Championship antes de cumplir los 25 años.

Tiger Woods fue el primero en conseguirlo.

El estadounidense conquistó este domingo el WGC Workday Championship –que debió jugarse en la Ciudad de México– con una tarjeta de 270 golpes (18 bajo par), una cómoda ventaja de tres impactos sobre Viktor Hovland, Brooks Koepka y Billy Horschel, empatados en la segunda posición.

Emocionado por su victoria, que lo juntó en los libros de récords con Woods, Morikawa le mandó un mensaje a su ídolo, quien sufrió un accidente vehicular a principios de semana.

"Tiger significa todo para mí. Tuvo el accidente, me alegra que esté bien y espero que tenga una pronta recuperación. No creo que le agradecemos lo suficiente, así que: Muchas gracias, Tiger", dijo el californiano.

"A veces, perdemos a gente muy rápido y no te da tiempo de darles las gracias, como a mi abuelo, quien murió hace poco más de un mes".

Durante este domingo, varios jugadores en el WGC Workday Championship homenajearon a Woods, al vestir camiseta roja y pantalón negro, la tradicional vestimenta del Tigre para las rondas finales.

Los mexicanos Carlos Ortiz (-8) y Abraham Ancer (-7) terminaron empatados en las posiciones 15 y 18, respectivamente.

Con 24 años de edad, Morikawa –quien tuvo un día de cuatro birdies y un bogey– añadió el cuarto campeonato en su carrera; es el único jugador menor a los 25 con esa cantidad de trofeos del PGA Tour en su corta trayectoria.

El golfista de ascendencia japonesa conquistó la temporada pasada el PGA Championship, su primer Major en la máxima categoría.