Muere exárbitro mexicano a causa del Covid

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el fallecimiento del exárbitro y exmiembro de la Comisión de Arbitraje, Arturo Velázquez.

"Nos unimos a la pena que embarga por el sensible fallecimiento de Arturo Velázquez Ramírez. Pronta resignación a familiares y amigos. QEPD", escribió la Femexfut en sus redes sociales.

Velázquez murió a los 56 años, debido a complicaciones del Covid-19, así lo informó el exsilbante Edgardo Codesal.

"Me acaban de informar del fallecimiento a los 56 años del exárbitro y exmiembro de la C. de Árbitros, Arturo Velázquez, por complicaciones de Covid. Muy estimado por mí y por los compañeros que tuvimos la oportunidad de convivir con él. A su familia un abrazo y resignación. D.E.P.", publicó el árbitro mundialista.