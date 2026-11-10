logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Musiala quizá nunca vuelva a ser el mismo

Por AP

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Musiala quizá nunca vuelva a ser el mismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MÚNICH.- Uli Hoeness, el influyente dirigente del Bayern Múnich, puso en duda la capacidad de Jamal Musiala para volver a ser el jugador que era antes de que le diagnosticaran una disfunción neurológica.

      Hoeness, presidente honorario del Bayern tras más de cuatro décadas en el club como jugador y directivo, también cuestionó si Musiala, de 23 años, podría justificar su elevado salario según el acuerdo que alcanzaron antes de sus convulsiones en el campo en agosto.

      "Tiene una afección que no se puede curar fácilmente, aunque hasta cierto punto se puede controlar con medicación. Pero si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tuvo", dijo Hoeness, de 74 años, el domingo a la emisora local Bayerischer Rundfunk.

      "Sin embargo, sigue cobrando su sueldo. Imagínense que el FC Bayern pusiera en duda su contrato, argumentando que su nivel de rendimiento actual ya no se ajusta a los términos del acuerdo".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Musiala figura entre los jugadores mejor pagados del Bayern después de ampliar su contrato el año pasado hasta junio de 2030.

      "La gente va al estadio por jugadores como Jamal Musiala. Es un jugador verdaderamente excepcional", afirmó en ese momento el presidente del Bayern, Herbert Hainer.

      Pero Musiala no ha podido brillar esta temporada después de desmayarse durante partidos de pretemporada en agosto. El volante ofensivo publicó en redes sociales que le diagnosticaron "crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica", que no suponía un riesgo para su salud y que tenía la intención de seguir jugando.

      El director deportivo Max Eberl y el técnico Vincent Kompany manifestaron que estaban al tanto del problema desde hacía al menos un año y que un cambio en la medicación provocó que el astro del Bayern se desplomara.

      Musiala regresó a los entrenamientos con el equipo y marcó el primer gol en la victoria 5-0 ante Bodø/Glimt en la Liga de Campeones en septiembre.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Revelan fecha del Gran Premio de México 2027
        Revelan fecha del Gran Premio de México 2027

        Revelan fecha del Gran Premio de México 2027

        SLP

        El Universal

        La FIA confirma que el Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de dos carreras de Fórmula 2 en 2027.

        Alisson Becker espera firmar un nuevo contrato con Liverpool
        Alisson Becker espera firmar un nuevo contrato con Liverpool

        Alisson Becker espera firmar un nuevo contrato con Liverpool

        SLP

        AP

        El portero afirmó que su agente está en conversaciones para una posible renovación.

        España e Inglaterra tienen 5 en el once ideal del fútbol femenino. EEUU vuelve a quedar fuera
        España e Inglaterra tienen 5 en el once ideal del fútbol femenino. EEUU vuelve a quedar fuera

        España e Inglaterra tienen 5 en el once ideal del fútbol femenino. EEUU vuelve a quedar fuera

        SLP

        AP

        El sindicato global FIFPRO anunció el once ideal femenino con la ausencia de jugadoras estadounidenses desde 2023.

        Raúl González, nuevo técnico del Oviedo
        Raúl González, nuevo técnico del Oviedo

        Raúl González, nuevo técnico del Oviedo

        SLP

        AP

        Julián Calero fue despedido pese a la reciente victoria del Oviedo en Cádiz.