¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MÚNICH.- El Bayern Múnich atraviesa una profunda crisis de lesiones en su parcela ofensiva de cara a su compromiso de este sábado ante el Hamburgo en la Bundesliga. El club bávaro confirmó que Jamal Musiala sufrió una nueva dolencia muscular en el muslo derecho, lo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta nuevo aviso. Esta recaída llega apenas dos partidos después de su reaparición y en medio de un entorno tenso tras las fricciones internas generadas por la afección neurológica que padece el mediocampista de 23 años.

La baja de Musiala agrava el panorama para el técnico Vincent Kompany, quien ya tenía descartados a Harry Kane —operado por un desgarro de ligamentos en el tobillo izquierdo que lo alejará varios meses— y a Michael Olise, lesionado del pie. A esta enfermería se suman Ismael Saibari, Serge Gnabry y el arquero Manuel Neuer.