Nahuel Guzmán, en duda por lesión ante Juárez

Los Tigres, todavía con la incertidumbre sobre Nahuel Guzmán, están inspirados por encontrarse una vez más con el América en Liguilla, un rival más en el camino por el bicampeonato.

Miguel Ángel Garza, presidente de los felinos, aseguró que el plantel es sólido y se confía en cada jugador del plantel, en caso de que el Patón no se recupere de una lesión que lo obligó ayer a salir del campo del estadio Olímpico Benito Juárez.

"El que esté o le toque la oportunidad de jugar dentro de los once que den el máximo como en estos últimos años. Hay la confianza en lo que es en el equipo y cuerpo técnico", comentó el directivo en las instalaciones del club.

El portero suplente de los Tigres es Eduardo Fernández, quien no suma un minuto en la Liga MX y su debut podría llegar ante un rival de alto nivel en un escenario de eliminación directa.

Garza, a pesar de no conocer si su guardameta titular estará el jueves en el Estadio Azteca, no baja el entusiasmo de emular lo hecho por los Pumas y León en torneos cortos.

"Debemos de pensar en ganar y pasar, si queremos llegar al bicampeonato tenemos que ir viendo cada una de las etapas. El equipo está fuerte, nos sentimos bastante a gusto con nuestros jugadores y cuerpo técnico y estamos preparados para cualquier cosa", subrayó.

"Lo primero fue haber cumplido uno de los objetivos del club: estar dentro de los primeros cuatro lugares. Ahora vamos a ver cómo nos va en este nuevo torneo".