Necaxa se impone a Xolos

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México.- Tijuana buscaba acercarse a su boleto para la Liguilla del Apertura 2026, pero tenía la difícil tarea de ganar como visitante, algo que sigue sin conseguir. Los Xolos cayeron por la mínima frente al Necaxa y continúan con un futuro incierto.

Los Rayos le entregaron un fenomenal resultado a su afición en el último juego como locales dentro del actual torneo. El cuadro hidrocálido, sin nada que perder, sacó músculo para darle un certero golpe al equipo fronterizo.

Un solo gol fue suficiente para conseguir el triunfo en su despedida del Estadio Victoria. Daniel Leyva se encargó de marcar el tanto de la victoria.

Desde los primeros minutos, el equipo local demostró que estaba decidido a quedarse con los tres puntos y no permitir que los Xolos fueran los protagonistas de la noche.

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Para el minuto 12, Daniel Leyva abrió el marcador con un estupendo gol que hizo explotar al Victoria. Faravelli cobró el tiro de esquina con destino a la media luna, donde Leyva prendió el esférico de bote pronto para mandar el balón al ángulo de Antonio Rodríguez.

Poco pudo hacer el arquero del Tijuana para evitar el gol de

los locales.

Como ha sido costumbre, Gilberto Mora era el centro de atención. Pese a estar en Aguascalientes, la joya mexicana fue el gran consentido por parte de algunas aficionadas, quienes se entregaban al joven jugador cada vez que tocaba el balón.

Después de un par de meses, Mora fue incluido en el cuadro titular de Xolos y no dio su mejor partido, pero dejó ciertas acciones que demuestran que su calidad sigue intacta.

Tijuana lució desdibujado, no encontró acciones de real peligro y nunca dominó el encuentro, sin importar que era el equipo obligado a llevarse la victoria.

El equipo de la frontera ahora estará a la espera de los resultados de los otros cuadros que buscan meterse a la Liguilla y definirá su futuro en la última jornada del torneo.