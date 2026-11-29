Nets vencen a los Hornets
Julius Randle anota 28 puntos y aguantan para lograr el triunfo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CHARLOTTE.- Julius Randle anotó 28 puntos, Michael Porter Jr. sumó 23 y los Nets de Brooklyn se escaparon con una ventaja de 27 puntos en la primera mitad y resistieron para vencer el sábado por 118-116 a los Hornets de Charlotte.
Day´Ron Sharpe agregó 19 unidades y 12 rebotes para los Nets, que atinaron el 54% de sus tiros de campo.
Coby White lideró a Charlotte con 37 puntos y Naz Reid añadió 27. El novato Hannes Steinbach terminó con 10 tantos y 10 rebotes para los Hornets, que perdieron su séptimo partido consecutivo.
Con una desventaja de 14 puntos y 4 minutos por jugar, los Hornets reaccionaron para recortar la diferencia a dos con 13 segundos restantes gracias a un tiro floatado de Reid. White logró un tapón en el otro extremo ante un intento de clavada de Sharpe, lo que le dio a los Hornets el balón y la oportunidad de ganar con 3 segundos por jugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras un tiempo muerto, White subió el balón por la cancha antes de que hicieran contacto con él y con Sharpe cerca de la mitad de la cancha cuando se agotaba el tiempo, pero no se señaló falta. Charlotte ni siquiera alcanzó a lanzar.
Mientras los aficionados de los Hornets gritaban, el entrenador Charles Lee reclamó una falta, pero los árbitros simplemente se retiraron de la cancha entre abucheos del público local.
no te pierdas estas noticias
Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores
EFE
La final disputada en el estadio Centenario reunió a 60.000 hinchas y mostró un partido intenso
Atlético vence a Elche y suma seis triunfos
EFE
Elche intentó remontar tras errores defensivos, pero Atlético controló el juego y aseguró la victoria.