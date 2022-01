"Neymar: el caos perfecto" ya está en Netflix

Un astro dentro de la cancha, un caos fuera de ella. Así se desarrolla la vida del futbolista brasileño Neymar Jr.

Y para prueba la miniserie de Netflix, ‘Neymar: el caos perfecto’, la historia se centra en las glorias de Neymar Jr. con el PSG, Barcelona y Santos FC, donde su brillo es inminente, siempre bajo la protección de su papá y mánager, Neymar Pai, y los comentarios de sus colegas Lionel Messi, David Beckham y Luis Suárez, entre otros. Todo parecería 'miel sobre hojuelas' en la carrera del mundialista; sin embargo la fama y ciertos capítulos extradeportivos lo empañan todo.

Tal es el caso de la denuncia por violación en contra del futbolista, de la modelo Najila Trindade en 2019, un espinoso capítulo que si bien quedó archivado por falta de pruebas, el delantero pasó por un largo y mediático proceso judicial que marcó a él y a su familia.

"Quién me conoce sabe cómo es mi carácter y que nunca haría una cosa así", aseguraba el futbolista.

Esta denuncia generó tensión entre Neymar y su padre, los cuales se aprecian en el documental.

"No puedo estar a tu lado todo el tiempo. Antes lo hacía y te gustaba. Ahora no me quieres cerca. Sin embargo alguien debe protegerte", dice el papá del atleta.

Neymar Jr. espera que la miniserie ayude a que sus detractores cambien la imagen que tienen de él, aunque la crítica considera que al futbolista se le victimiza.