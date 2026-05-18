Neymar integra la lista de Brasil para el Mundial 2026

RÍO DE JANEIRO (AP) — Neymar integró la convocatoria de Brasil para el Mundial el lunes, una selección que muchos analistas locales y exfutbolistas consideraban poco probable apenas unos días atrás. El delantero disputará su cuarto Mundial.

Neymar, de 34 años, es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos, pero ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma física desde que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en octubre de 2023. Ha jugado ocho partidos con Santos este año, con cuatro goles y dos asistencias.

"Ha mejorado su condición física, será un jugador importante en este Mundial", dijo el técnico de Brasil Carlo Ancelotti en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.

El entrenador añadió que prefería jugadores con experiencia para algunos puestos de su plantel, incluido Neymar.

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"Todavía puede mejorar su condición física hasta el primer partido del Mundial", dijo Ancelotti. "Tiene experiencia en este tipo de competencia, el cariño de nuestro grupo, puede crear un mejor ambiente en este grupo".

Poco antes de que se anunciara la lista de Ancelotti, Neymar cambió su biografía de Instagram de una manera reveladora; antes solo tenía a Santos como referencia de dónde juega actualmente y le añadió Brasil.

La lista de 26 jugadores que presentó el técnico Carlo Ancelotti el lunes también incluye, como se esperaba, a las principales figuras de Brasil en los últimos años: Vinicius Júnior y Raphinha.

El entrenador italiano, que asumió el cargo en mayo de 2025, no había convocado a Neymar antes de la lista del lunes.

Ancelotti amplió su contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol la semana pasada hasta el Mundial de 2030, pero hasta ahora ha atravesado un periodo complicado en Brasil, con muchos jugadores lesionados fuera de su lista para el Mundial; los delanteros Rodrygo y Estevao son los que más echará de menos en el torneo en Norteamérica.

Brasil abre su campaña en el Mundial contra Marruecos en Nueva Jersey el 13 de junio, seguido por Haití y Escocia en el Grupo C.

Prioridad a la experiencia en la convocatoria de Brasil

Recuperación y estado físico de Neymar para el Mundial

Calendario y rivales de Brasil en el Mundial 2026