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Neymar se disculpa por altercado con Robinho Jr. en Santos

El seleccionador Carlo Ancelotti definirá la lista para el Mundial el 18 de mayo.

Por AP

Mayo 06, 2026 05:19 p.m.
A
Neymar se disculpa por altercado con Robinho Jr. en Santos

SAO PAULO (AP) — Neymar se disculpó por un altercado en el campo de entrenamiento de Santos con Robinho Jr., un incidente que podría mermar aún más sus ya escasas posibilidades de ir al Mundial con Brasil.

Altercado en entrenamiento de Santos: Neymar y Robinho Jr.

Robinho Jr., el hijo de 18 años del exastro brasileño Robinho, denunció esta semana que Neymar, de 34 años, le dio una bofetada durante un entrenamiento del equipo.

Neymar marcó el gol en el empate 1-1 de Santos de visita al Deportivo Recoleta en Paraguay la noche del martes por la Copa Sudamericana, pero la atención de los medios se centró en lo que tenía que decir sobre el forcejeo ocurrido a principios de esta semana.

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Neymar ofrece disculpas y aclara situación

"Estas cosas pasan en el fútbol. Debería haberse resuelto entre nosotros dos. Fue un desacuerdo que tuvimos durante el entrenamiento, tuve una reacción y exageré un poco. Poco después pedí disculpas, hablamos en el vestuario y llegamos a un entendimiento", declaró Neymar a los periodistas.

Neymar, goleador histórico de Brasil con 79 tantos, no juega con la selección desde que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023.

Se espera que el seleccionador Carlo Ancelotti anuncie su lista para el Mundial el 18 de mayo.

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