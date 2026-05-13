NFL en México: 49ers vs. Vikings

En su regreso a México, la NFL encenderá el Estadio Banorte con un duelo entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota.

El próximo 22 de noviembre, el Coloso de Santa Úrsula celebrará el espectáculo de la tradicional Sunday Night Football, como parte de uno de los nueve compromisos que se disputarán fuera de Estados Unidos.

NFL mantiene compromiso con partidos internacionales en México

El Mexico City Game de 2026 recibirá un juego correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular, misma que empezará el próximo 9 de septiembre, después de que los Seattle Seahawks ganaron el pasado Super Bowl LX.

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La última vez que la NFL visitó a la Ciudad de México fue en noviembre del 2022, precisamente en un duelo donde los 49ers le propinaron una paliza de 38-10 a los Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca.

"El enfrentamiento de horario estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde el 2022 y es parte del compromiso de la NFL de albergar partidos de temporada regular en México por tres años, expandiendo aún más la presencia internacional de la liga en uno de los mercados globales más apasionados", informó el equipo de San Francisco a través de su página oficial.

Detalles confirmados sobre el partido y declaraciones oficiales

Anteriormente se especuló que los posibles rivales de los 49ers serían los Miami Dolphins. Sin embargo, este miércoles la liga confirmó la visita de los Vikings.

"El Estadio Banorte ha sido sede de algunos momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar aquí destaca nuestro compromiso de seguir creciendo el deporte en todos los niveles en el mercado", destacó Arturo Olivé, Director General de NFL México.

¿Cuáles son los juegos de la NFL que se jugarán fuera de Estados Unidos?

San Francisco 49ers y Los Angeles Rams | 10 de septiembre | Melbourne Cricket Ground en Melbourne, Australia.

Baltimore Ravens y Dallas Cowboys | 27 de septiembre | Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil.

Indianapolis Colts y Washington Commanders | 4 de octubre | Tottenham Hotspur Stadium en Londres, Inglaterra.

Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars | 11 de octubre | Tottenham Hotspur Stadium en Londres, Inglaterra

Houston Texans y Jacksonville Jaguars | 18 de octubre | Wembley Stadium en Londres, Inglaterra.

Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints | 25 de octubre | Stade de France en París, Francia.

Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons | 8 de noviembre | Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

New England Patriots vs Detroit Lions | 15 de noviembre | Allianz Arena en Munich, Alemania.

San Francisco 49ers y Minnesota Vikings | 22 de noviembre | Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.