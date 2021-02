Nicolás Castillo dedica emotivo mensaje a médico del América

Tras la complicada y larga recuperación que vivió Nicolás Castillo, el chileno poco a poco ha retomado la actividad.

El futbolista del América ya realiza trabajos en las instalaciones de Coapa donde busca regresar a su mejor nivel y poder de nueva cuenta disputar partidos con las Águilas.

Esta vez el sudamericano publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde agradece al médico del América Alfonso Díaz, quien lo acompañó en su proceso desde que estaba en el hospital hasta ahora que ya entrena en cancha.

"Despue´s de verme en una camilla en terapia intensiva, a punto de perder la vida, sin poder comer, con oxigeno y conectado a ma´quinas para salvar mi vida, hoy esta´s viendo mi entrenamiento y me hace sentir orgulloso de todo lo que he pasado para poder estar aqui´ en una cancha de fu´tbol, POR TI me dan ma´s ganas de seguir en la lucha, porque vei´a desde mi camilla como me cuidabas por salvar mi vida y hoy me ves en un campo de fu´tbol disfrutado!.

Mi primer partido sera´ dedicado a ti y a toda la gente que estuvo en ese momento.

GRACIAS DOCTOR ALFONSO DI´AZ", escribió Castillo.

El andino, por el tema de su recuperación, no fue registrado para el Clausura 2021 con el América, pero en sus redes ha hecho publicaciones donde muestra su mejoría de salud y ganas de estar pronto en la cancha con el equipo de Santiago Solari.