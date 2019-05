Nicole Pérez alza la voz contra las barreras de género en el futbol (VIDEO)

Le decían que sólo "era una niña" y el futbol no era para ella, pero esa barrera de género no frenó a Nicole Pérez y su sueño de ser jugadora profesional.

Nicole, subcampeona mundial con la selección mexicana sub-17 y jugadora del Guadalajara en la Liga MX Femenil, ahora alza la voz en la campaña de Nike, "Dream Crazy".

"Desde pequeña tenía muy claro que quería jugar una final del mundo". Este pensamiento la acompañó en cada partido, en cada jugada, en cada gol. Cada vez que alguien le decía que era 'sólo una niña'", mantenía su atención en la meta.

"No sólo logró su objetivo, sino que recibió el Balón de Plata en el Campeonato Mundial y demostró que es capaz de conquistar sus sueños", destacó Nike respecto al spot con los mejores momentos de la mexicana y una reflexión sobre las barreras de género a las que se enfrentan miles de atletas en su día a día.