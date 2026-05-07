"No tiene clase, es un payaso": técnico de LAFC a Mohamed

Los Angeles FC no aprovecharon la ventaja (2-1) que consiguieron en el juego de ida de las semifinales y quedaron eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf, a manos del Toluca.

El equipo angelino visitó el estadio Nemesio Diez y no fue capaz de meter ni las manos para evitar una goleada escandalosa (4-0).

Con un marcador global de 5-2, el LAFC se despidió de la Concachampions; aunque, su director técnico, Marc Dos Santos, valoró es el esfuerzo de sus jugadores a lo largo de esta edición.

"Orgulloso del grupo por todo lo que hicimos en Concachampions. La segunda mitad fue una pesadilla, [pero] tenemos que ser fuertes y aprender sobre eso", declaró en conferencia de prensa pospartido.

El estratega canadiense también aprovechó para hablar sobre una situación que vivió con Antonio Mohamed y que no lo dejó nada contento.

"Tener clase cuando ganas es de calidad de hombre, lo que hizo después del juego es una payasada, debe tener clase porque el mundo cambia muy rápido... en el final, fueron un poco payasos en el banquillo", criticó fuertemente al "Turco".

No obstante, no dejó pasar la oportunidad de enviarle un positivo mensaje a los Diablos Rojos y a su entrenador por haberse instalado en la disputa por el trofeo.

"Yo soy de otro planeta, mentalmente, tengo clase como persona, sé ganar y sé perder, [así que] quiero desear suerte al míster Mohamed y al Toluca para la final", manifestó.

Además, Marc Dos Santos destacó el "ambiente que se vive en un gran estadio" como el Nemesio y aplaudió el apoyo que brinda la afición escarlata.

"Escuché que era un infierno aquí... aquí es como Disney. Si te gusta el futbol, quieres estar aquí, no tiene nada de infierno, ni cerca. Es un gran público, es un jugador más para ellos; entiendo mejor por qué son tan fuertes en casa, tiene que ver mucho el hincha", valoró el entrenador del LAFC.

TOLUCA GANA

Sin mayor complicación, el Toluca le pasó por encima (4-0) a Los Angeles FC en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y se instaló en la final, donde jugará contra los Tigres.

Con un doblete de Paulinho, un gol de Helinho y uno más de Everardo López, los Diablos Rojos lograron la remontada y se quedaron con la ventaja en el marcador global (5-2).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De nueva cuenta, el estadio Nemesio Diez fue fundamental para el equipo escarlata lograra conseguir una victoria que era más que importante.

Tras obtener el boleto a la disputa por el trofeo de la Concachampions, Antonio Mohamed habló en conferencia de prensa y reconoció sentirse contento por haber alcanzado la meta que se trazaron desde el inicio del semestre.

"Las sensaciones que tenemos son de felicidad [porque] es el objetivo que nos habíamos propuesto; ahora, que llegamos a la final, la queremos ganar", sentenció el "Turco".

Después de toda la polémica que se generó por la concentración de Alexis Vega y Jesús Gallardo con la Selección Mexicana, el director técnico argentino ofreció una última declaración al respecto.

"Creo que ya se habló demasiado de ese tema me parece que lo mejor es dejarlo, que estén en la Selección, que se concentren en lo suyo que es lo más importante y les dedicamos el triunfo", mencionó.

El exfutbolista reconoció que "el grupo estaba preparado" para afrontar el partido contra el LAFC sin el extremo y el lateral, pero aclaró que jamás fue su intención aprovecharse de la situación, por lo que acataron los lineamientos del Tri sin dudarlo.

"Fue un mal entendido, nosotros nunca quisimos sacar ventaja porque el domingo, cuando jugamos contra Pachuca, no jugaron y jugamos con otros jugadores, pero como era un partido internacional creíamos que un equipo mexicano podía tener esa ayuda de parte de todos, pero lo tomaron como que era una ventaja de parte nuestra y decidimos aceptar lo que dijeron y que vayan con la Selección", aseveró.

De cara al duelo de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 contra el Pachuca, donde los Diablos Rojos necesitan irle a arrebatar el triunfo en el estadio Hidalgo para defender su corona de campeón, el "Turco" Mohamed habló al respecto.

"A ver si somos de verdad, si somos capaces de remontar de visitantes con dos goles en contra... veremos si somos capaces de seguir haciendo historia", compartió el timonel escarlata.