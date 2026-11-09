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Norris se lleva el GP de Brasil

Mientras que Mercedes asegura el título mundial de constructores

Por EFE

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Norris se lleva el GP de Brasil
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      Lando Norris (McLaren) ganó el Gran Premio de Sao Paulo 2026 tras dominar una caótica carrera marcada por la intensa lluvia en Interlagos, la cual puso a prueba las estrategias de todos los equipos. La gran sensación de la jornada fue Max Verstappen (Red Bull), quien firmó una remontada histórica desde la penúltima posición para acabar segundo y consolidarse en la lucha por el subcampeonato, seguido por su compañero Isack Hadjar, quien completó el podio en tercer lugar.

      A las puertas del cajón se quedó George Russell (Mercedes) en la cuarta posición, superando al ya proclamado campeón mundial, Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italiano finalizó quinto tras perder el liderato por un trompo en la vuelta 20 y sufrir una detención tardía en boxes. A pesar de varios errores estratégicos en el ´pit lane´, Mercedes logró asegurar matemáticamente su noveno título de constructores.

      La fortuna no acompañó a los pilotos iberoamericanos en la zona media. Fernando Alonso (Aston Martin) rozó los primeros puestos pero cayó al 12do. lugar tras su parada, seguido inmediatamente por Franco Colapinto (Williams), quien firmó una sólida actuación bajo el agua en la 13er. plaza. Por último, Sergio ´Checo´ Pérez arriesgó temprano con neumáticos intermedios y terminó 18vo., mientras que Carlos Sainz cerró la clasificación 19no. debido a persistentes problemas mecánicos en su Ferrari.

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