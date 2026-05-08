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Novak Djokovic pierde en Roma tras lesión en hombro derecho

Prizmic, número 79 del mundo, destacó que Djokovic es su ídolo y jugó increíble.

Por AP

Mayo 08, 2026 06:13 p.m.
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Novak Djokovic pierde en Roma tras lesión en hombro derecho

ROMA (AP) — Novak Djokovic sucumbió el viernes ante un croata procedente de la fase de clasificación, 18 años menor que él, en el Abierto de Italia, en su primer partido tras dos meses de baja debido a una lesión en el hombro derecho.

Derrota inesperada de Djokovic en Roma

Dino Prizmic, de 20 años, venció 2-6, 6-2, 6-4 al dueño de la cifra récord del tenis masculino con sus 24 coronas de Grand Slam. Lo sentenció con un ace en su primer punto de partido.

Djokovic, de 38 años, no había jugado desde que perdió ante Jack Draper en la cuarta ronda del Abierto de Indian Wells, California, en marzo.

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El astro serbio llevaba vendaje en el hombro derecho, que quedó a la vista cuando se cambió de camiseta entre sets.

Declaraciones de Djokovic tras la derrota

Rechazó hablar de cualquier molestia, al no querer restarle protagonismo a Prižmic. Pero el seis veces campeón en la arcilla de Roma reconoció que precisaba disputar más de un partido en su única puesta a punto para el Abierto de Francia.

Djokovic no se sorprendió a sí mismo en su único partido competitivo sobre la superficie antes de Roland Garros, aunque consideró que el segundo set fue para el olvido.

"Veo lo que me falta", manifestó. "Llego tarde medio paso. Definitivamente no estoy donde quiero estar para el máximo nivel y para competir al máximo nivel y poder llegar lejos".

"Al final tienes que jugar. Tienes que empezar en algún punto. Quería empezar antes, pero no pude. La situación es la que es. Sacas lo mejor de ello", agregó. "Entreno duro. Entreno tanto como el cuerpo me lo permite. Luego, cómo resulta en la cancha, eso es realmente impredecible".

Consultado sobre si confiaba en estar en buena forma para Roland Garros, que comienza en 16 días, Djokovic respondió: "No lo sé". Y con una sonrisa, añadió: "Eso espero".

En el único otro torneo que disputó este año, llegó a la final del Abierto de Australia y perdió ante Carlos Alcaraz.

En el único otro torneo de Djokovic este año, alcanzó la final del Abierto de Australia y perdió ante Carlos Alcaraz.

Prizmic, número 79 del ranking, derrotó a Ben Shelton, número 6 del mundo, para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Madrid el mes pasado.

"Es mi ídolo. Hoy jugué de manera increíble", Prizmic sobre Djokovic.

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