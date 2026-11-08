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Nuggets vencen a Pacers en CDMX

Jokic anotó 10 de sus 19 puntos en el primer cuarto; Jokic sumó 13

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Nuggets vencen a Pacers en CDMX
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      México.- Nikola Jokic anotó 10 de sus 19 puntos en el primer cuarto y los Nuggets de Denver vencieron el sábado 114-102 a los Pacers de Indiana en Ciudad de México.

      Jokic también capturó 13 rebotes y repartió ocho asistencias, mientras que Cameron Johnson sumó 18 puntos y Jamal Murray terminó con 16 por los Nuggets, que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

      Pascal Siakam anotó 23 puntos y Larry Nance Jr. aportó 15 desde la banca por los Pacers, que fueron el anfitrión nominal en el 35.º partido de la NBA disputado al sur de la frontera. Indiana ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

      Los Pacers jugaron sin el base estelar Tyrese Haliburton, quien no realizó el viaje debido a una distensión en el tendón de la corva.

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      Denver aprovechó una sequía anotadora de cuatro minutos de Indiana en el segundo cuarto con una racha de 15-0. Un tiro en suspensión de Murray amplió la ventaja de los Nuggets a 64-37 —la mayor del partido— con menos de un minuto por jugarse en la primera mitad.

      Los Pacers respondieron en el tercer cuarto y se acercaron tras dos triples consecutivos de Aaron Nesmith que apretaron el marcador a 79-67. Una bandeja de Quenton Jackson con 1:16 por jugar en el cuarto redujo aún más la ventaja de Denver, a 10.

      Jarace Walker encestó un triple que acercó a Indiana a 102-95 con 7:26 por jugar, pero los Nuggets respondieron con seis puntos seguidos para recuperar una ventaja de dos dígitos y asegurar la victoria.

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