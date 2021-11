Ormeño calienta partido vs. Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Probablemente, la serie de semifinales entre Atlas y Pumas sea la más esperada por la presencia de uno de los cuatro más populares del futbol mexicano; sin embargo, el espectáculo se espera del choque entre León y Tigres.

Dos de las plantillas más regulares y mejor tasadas en los últimos años se enfrentarán por un boleto a la final del Apertura 2021. "Será una semifinal muy linda", considera Santiago Ormeño. El delantero de la Fiera fue contundente en conferencia de prensa y considera que pueden vencer a los Tigres de la UANL, equipo que calificó de "no muy dinámico".

"Técnicamente los dos equipos somos muy buenos. La clave será la garra y el corazón que se ponga. Ellos son un equipo no muy dinámico, tienen muchas figuras que a veces dejan de correr algunos metros y si nosotros nos enfocamos en jugar bien, pero metemos, podemos ganar" declaró Ormeño.

Asimismo, el atacante peruano aseguró no tener miedo por la plantilla de los Tigres. "A mí no me da miedo, a ninguno de mis compañeros tampoco. Es un gran equipo, lleno de figuras, pero nosotros también tenemos un equipazo, será una Semifinal muy linda", aseveró el ex de Puebla.

El elemento de los esmeraldas no teme en mencionar la palabra fracaso. No campeonar, en la exigencia del León, significa fracasar. "Estamos para ser campeones, es el objetivo que nos trazamos desde el día uno. Si no se consigue es un fracaso porque nuestro objetivo es el campeonato", concluyó.