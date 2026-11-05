Otro podio para México

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México.- La alberca de Dakar se ha convertido en territorio fértil para la natación mexicana. Cuando aún resonaba la celebración por la primera medalla de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, una nueva actuación destacada volvió a colocar la bandera tricolor entre las protagonistas de la competencia.

Esta vez fue el turno de Fernanda García, quien confirmó el gran momento que vive la disciplina y amplió la cosecha mexicana en Senegal con una valiosa medalla de bronce. Con todavía el recuerdo fresco de las dos primeras preseas conseguidas por México en Dakar 2026, la delegación nacional volvió a celebrar gracias a una de sus jóvenes promesas. Tras lo hecho por Daniel Saborío en los 400 metros estilo libre, la alberca senegalesa fue escenario de otra destacada actuación tricolor.

Se trató de Fernanda García, quien respondió a las expectativas y, con un tiempo de 27.49 segundos, conquistó la medalla de bronce en los 50 metros mariposa, otorgándole a México su tercera presea dentro de la justa olímpica juvenil.

"Me siento muy feliz, desde que toqué la pared supe que ya era medallista olímpica. Esperaba voltearme, ver un resultado bueno y cuando vi que era un tercer lugar, me puse muy contenta, trabajé mucho por esto", mencionó.

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La tapatía, que había avanzado a la final tras registrar el tercer mejor tiempo en las eliminatorias, volvió a responder en el momento decisivo y aseguró un lugar en el podio. García solo fue superada por la croata Ana Bobanovic, quien conquistó la medalla de plata con un registro de 27.33 segundos, y por la rusa Serafima Fokina, que se proclamó campeona de la prueba al detener el cronómetro en 27.28 para quedarse con el oro.