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INDIANÁPOLIS.- Pascal Siakam anotó 20 puntos, incluido un triple cuando faltaban 44,4 segundos, y Kelly Oubre Jr. sumó un máximo de la temporada de 20 unidades para ayudar a los Pacers de Indiana a cortar una racha de cuatro derrotas con una victoria de 125-120 sobre el Thunder de Oklahoma City la noche del lunes.

Los Pacers terminaron con 15 de 37 triples y se parecieron mucho más al equipo que llegó a las Finales de la NBA de 2025 al acelerar el ritmo, encestar tiros de larga distancia y repartir la anotación. Seis jugadores anotaron en dobles dígitos, incluidos Jalen Slawson con 16, Andrew Nembhard con 15 e Ivica Zubac, quien tuvo 14 tantos y 15 rebotes. Obi Toppin terminó con 17 puntos y seis rebotes.

Shai Gilgeous-Alexander, dos veces Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la liga, mantuvo cerca a un Oklahoma City diezmado con 38 puntos. Kenrich Williams encestó cuatro triples y terminó con 20 unidades, e Isaiah Hartenstein concluyó con 18 tantos y nueve rebotes. Pero no fue suficiente para evitar que el Thunder sufriera su segunda derrota consecutiva.

Lo que se suponía que sería el primer enfrentamiento entre Tyrese Haliburton y el Thunder desde el séptimo partido de las Finales de la NBA de 2025 nunca llegó a concretarse.

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Haliburton se perdió su 14to partido consecutivo por una distensión en el tendón de la corva izquierdo y solo cuatro de los titulares del lunes también lo fueron en aquel séptimo partido —Gilgeous-Alexander y Hartenstein por el Thunder, y Nembhard y Siakam por los Pacers.