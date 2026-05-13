Pachuca y Pumas disputan semifinal

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Las

del

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de la Liga MX seguirán este jueves en la cancha del, cuando losdel Pachuca reciban a losde la UNAM a las 19:00 horas.En la ronda de Cuartos de Final,a loscon un, mientras que losdejaron fuera al América por la posición en la Tabla luego de un empate a seis goles.Durante el, losse enfrentaron a losen la jornada 17, juego que ganaron los del Pedregal (0-2) y que le ayudó para terminar como eldel certamen.Cabe recordar que en elambas escuadras se enfrentaron en una Liguilla, el pase fue para losal ganar 1-0; mientras que en else vieron las caras en una Final, donde los Auriazules consiguieron su sexto título de liga al derrotar al Pachuca con un marcador global de 3-2.El árbitro para este juego, en un principio, era, pero lalo cambió porTambién hay que señalar que elde la Liga MX establece que lasdeben disputarse eny jueves-domingo, evitando que los clubes jueguen el mismo día tanto en la ida como en la vuelta. Además, el criterio decontinúa favoreciendo la posición en la Tabla General en caso de empate global.Else podrá ver por