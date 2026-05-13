Pachuca y Pumas disputan semifinal
El partido de ida será en el Estadio Hidalgo y se transmitirá por FOX One a las 19:00 horas.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Lassemifinales del Torneo Clausura 2026
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de la Liga MX seguirán este jueves en la cancha del Estadio Hidalgo, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a los Pumas de la UNAM a las 19:00 horas.
En la ronda de Cuartos de Final, Pachuca ganó a los Diablos del Toluca con un global de 3-0, mientras que los Pumas dejaron fuera al América por la posición en la Tabla luego de un empate a seis goles.
Durante el Torneo Clausura 2026, los Tuzos se enfrentaron a los Felinos en la jornada 17, juego que ganaron los del Pedregal (0-2) y que le ayudó para terminar como el líder general del certamen.
Cabe recordar que en el Apertura 2020 ambas escuadras se enfrentaron en una Liguilla, el pase fue para los Pumas al ganar 1-0; mientras que en el Clausura 2009 se vieron las caras en una Final, donde los Auriazules consiguieron su sexto título de liga al derrotar al Pachuca con un marcador global de 3-2.
El árbitro para este juego, en un principio, era Luis Enrique Santander, pero la Comisión de Árbitros lo cambió por Ismael Rosario López Peñuelas.
También hay que señalar que el reglamento de la Liga MX establece que las semifinales deben disputarse en miércoles-sábado y jueves-domingo, evitando que los clubes jueguen el mismo día tanto en la ida como en la vuelta. Además, el criterio de desempate continúa favoreciendo la posición en la Tabla General en caso de empate global.
El partido de Ida se podrá ver por FOX One.
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