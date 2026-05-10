Pachuca y Toluca definen semifinalista en Estadio Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El

se prepara para vivir una de las tardes más intensas del

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. En pleno, Pachuca ydefinirán al penúltimo semifinalista del torneo.Losllegan con ventaja de 1-0 en el marcador global gracias al golazo de Enner Valencia en el partido de Ida. Ese resultado coloca al conjunto hidalguense en una posición favorable, ya que incluso una derrota por un gol podría darle el pase a Semifinales.La misión del equipo dirigido porluce clara: defender la ventaja y consumar la eliminación del actual bicampeón. Además, aunque Pachuca contará nuevamente con Salomón Rondón y Brian Alberto García, quienes ya cumplieron sus respectivos partidos de suspensión, el venezolano sigue en duda debido a molestias musculares.Del otro lado aparece unobligado a responder. El equipo denecesitagoles para avanzar y mantener vivo el sueño del tricampeonato. La escuadra escarlata llega motivada tras asegurar su presencia en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf después de eliminar a Los Angeles FC, aunque también carga desgaste físico.Los Diablos Rojos recuperarían a, ausente en la Ida por acumulación de tarjetas. Sin embargo, no tendrán disponibles ay Jesús Gallardo, quienes ya se incorporaron a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, situación que provocó polémica durante la semana; y sobre todo, tampoco contaría con su delantero estrella:, quien no formó parte del grupo que viajó a la Bella Airosa debido a una sobrecarga muscular.Los antecedentes recientes reflejan una. En los últimosregistra dos triunfos, Pachuca uno y existen tres empates, números que anticipan un cierre lleno de tensión en la Bella Airosa.Horario y canales para ver Pachuca vsPartido: Pachuca vsFecha:Hora: 17:00 horasLugar:Transmisión:y FOX+.