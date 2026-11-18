Pagán firma por 1 año y 11.5 mdd con los Tigres
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DETROIT.- El cerrador puertorriqueño Emilio Pagán concretó el martes un contrato de un año por 11.5 millones de dólares con los Tigres de Detroit después de rechazar su opción con Cincinnati.
El acuerdo incluye hasta 1 millón de dólares en bonificaciones por rendimiento por juegos terminados: 200,000 dólares por 35, 40, 45, 50 y 55.
Pagán, de 35 años, pasó las últimas tres temporadas en Cincinnati, pero el mes pasado rechazó una opción del jugador por 10 millones de dólares para 2027.
Registró una marca de 5-1 con efectividad de 3.38 y 25 salvamentos en 28 oportunidades la temporada pasada, cuando devengó un salario de 10 millones de dólares. No lanzó para los Rojos entre el 5 de mayo y el 3 de julio debido a una distensión en el tendón del isquiotibial izquierdo.
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Pagán suma 90 salvamentos en una carrera de 10 años que incluye etapas en Seattle, Tampa Bay, Oakland, San Diego y Minnesota.
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