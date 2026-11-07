Paliza de Cavs sobre los 76ers

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CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 23 puntos mientras los Cavaliers de Cleveland limitaron a LeBron James a ocho puntos en su regreso al noreste de Ohio y se impusieron con facilidad 119-95 a los 76ers de Filadelfia en un partido de la fase de grupos de la Copa NBA la noche del viernes.

James —quien optó por firmar con Filadelfia en la temporada baja en lugar de regresar para una tercera etapa con Cleveland— acertó 3 de 12 tiros de campo, incluido 0 de 4 en triples, en 31 minutos. James recibió algunos abucheos de los aficionados de los Cavaliers cada vez que tocó el balón durante la primera mitad y salió del partido con 3:54 por jugar.

Fue apenas la décima vez en su carrera de 24 años que James anotó en un solo dígito en temporada regular. La racha récord en la NBA del oriundo de Akron, Ohio, de 1.297 partidos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos terminó el 4 de diciembre de la temporada pasada en la victoria de Lakers de Los Ángeles en Toronto.

Evan Mobley sumó 22 unidades para los Cavaliers, que se recuperaron tras dos derrotas ante Oklahoma City. Mitchell también tuvo siete rebotes y ocho asistencias en 33 minutos. James Harden anotó 17.

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Fue una noche complicada para los 76ers, que perdieron apenas por segunda vez en 10 partidos esta temporada. Lanzaron para 36,5% de campo, incluidos 10 de 40 en triples.

Jaylen Brown encabezó a Filadelfia con 20 puntos, VJ Edgecombe anotó 19 y Tyrese Maxey aportó 17. Joel Embiid falló sus nueve tiros de campo, pero acertó 6 de 6 desde la línea.