Paliza del Barsa sobre el Alavés

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VALENCIA.- Barcelona encontró el sábado quién le pagara los platos rotos tras dos duros reveses, incluido uno en el clásico de la semana pasada ante el Real Madrid, y recuperó la cima de LaLiga española con una paliza de 6-1 al Alavés.

Lamine Yamal y Raphinha anotaron dos veces cada uno por el conjunto catalán, que se paseó en su encuentro sabatino y desplazó de la punta al Atlético de Madrid.

El Barcelona venía de derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Madrid, pero la victoria nunca pareció en duda ante un Alavés que fue superado en toda la línea. Raphinha llegó a 15 goles en 10 partidos de LaLiga, cuatro más que Kylian Mbappé del Real Madrid.

Anthony Gordon y Fermín López también anotaron por el Barcelona.

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El Atlético estuvo en la cima sólo por unas horas después de vencer 2-0 al Levante.

El lateral izquierdo Alejandro Grimaldo aprovechó una intercepción fallida en la defensa del Levante para poner en marcha al Atlético con un gol a los 36 minutos, y luego Giuliano Simeone culminó una incisiva jugada colectiva para el segundo. El Barcelona enfrenta al Atlético la próxima semana.

Los jugadores llevaron brazaletes negros mientras España está de luto tras una colisión ferroviaria mortal. La federación española de fútbol aplazó 24 partidos de la Copa del Rey que estaban programados para el miércoles.