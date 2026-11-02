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Patriots remontan para vencer a los Dolphins

Por AP

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Patriots remontan para vencer a los Dolphins
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      MIAMI GARDENS.- Drake Maye lanzó dos pases de touchdown y corrió para una anotación mientras los Patriots de Nueva Inglaterra remontaron para vencer 24-19 a los Dolphins de Miami el domingo.

      Con el receptor estrella AJ Brown inactivo debido a lesiones persistentes, Maye completó 16 de 20 pases para 199 yardas y los Patriots (5-3) se recuperaron de un déficit de 10 puntos al descanso para tomar una ventaja de 17-13 al entrar al cuarto periodo, y luego resistieron tras una reacción tardía de Miami. DeMario Douglas atrapó un pase y se abrió paso entre la secundaria de los Dolphins para una recepción de touchdown de 48 yardas que puso a los Patriots arriba por dos anotaciones al inicio del cuarto.

      Los Patriots no habían tenido una ejecución limpia en la primera mitad, pero aprovecharon los errores del joven equipo de los Dolphins en la segunda, superando a Miami 21-0 hasta que Malik Willis lanzó un touchdown de 35 yardas al novato Kevin Coleman Jr. con dos minutos por jugar.

      Tras un intento fallido de conversión de dos puntos por parte de Miami, Stevenson recuperó la patada corta de Bradley Pinion, y Nueva Inglaterra mantuvo el balón a partir de ahí.

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