Pepi se decide por la selección de EU

Ricardo Pepi, la joya juvenil del futbol de la MLS fue convocado por Greg Berthalter para los partidos eliminatoria de la selección de Estados Unidos y con esto se acaba toda posibilidad de que la selección mexicana lo convoque.

Pepi juega en el FC Dallas, tiene 18 años y nació en El Paso, Texas y era elegible para jugar con ambas selecciones, al final se decidió por la de Estados Unidos y fue claro en sus redes sociales al escribir: "Este país le ha dado a mi familia tantas oportunidades y realmente me ha ayudado a lograr mis objetivos. ¿Qué mejor manera de ayudarlos con la esperanza de que algún día levante una Copa del Mundo? Me siento muy bien recibido y no puedo esperar para demostrar que merecen estar aquí".

Así que la lucha por la convocatoria de jugadores méxico-estadounidenses en esta ocasión fue hacia el lado del norte. Hace pocos meses, la selección de Gerardo Martino le "quitó" a Efraín Alvarez a USSoccer y ahora Ricardo Pepi se va a jugar con las barras y las estrellas.