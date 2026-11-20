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MÓNACO.- La campeona mundial y excampeona olímpica de maratón Peres Jepchirchir fue suspendida por tres años tras dar positivo en una prueba antidopaje por la sustancia prohibida EPO, informó la Unidad de Integridad del Atletismo en un comunicado emitido el jueves en el que anunció sanciones para tres atletas kenianos.

Jepchirchir, de 33 años, dio positivo por la sustancia prohibida EPO en un control fuera de competencia realizado el 17 de julio en Kapsabet, previo a su triunfo en el Maratón de Sídney. Aunque al principio negó haber utilizado la sustancia, días después admitió la infracción y aceptó el castigo. Tras este fallo, su compatriota Irine Cheptai será declarada campeona femenina de Sídney 2026.

En el mismo comunicado, la AIU sancionó por tres años a Veronica Loleo —subcampeona mundial de medio maratón en ruta— tras dar positivo por EPO y admitir la falta, y suspendió por seis años a Ronald Korir debido a anomalías en su pasaporte biológico registradas entre 2023 y 2025.

El director de la AIU, Brett Clothier, advirtió que Kenia aún tiene un largo camino por recorrer en la lucha contra el dopaje mientras se prepara para albergar el Mundial de Atletismo de 2029.

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