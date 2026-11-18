Pistons cortan racha de doce victorias de Spurs
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SAN ANTONIO.- Cade Cunningham anotó 27 puntos, Daniss Jenkins consiguió 21 de sus 25 unidades en la segunda mitad y los Pistons de Detroit cortaron la racha de 12 victorias de los Spurs de San Antonio, al imponerse el martes por 105-93.
Victor Wembanyama sumó 25 puntos y 18 rebotes por San Antonio, que no había perdido desde el 23 de octubre, cuando quedó con una marca de 0-2.
El escolta de los Spurs Dylan Harper terminó con 20 puntos, pero salió con 53 segundos por jugar después de que su pie izquierdo se le resbaló, lo que le provocó una caída. Se desconoce su estado.
Ausur Thompson terminó con 14 puntos, 12 asistencias, nueve rebotes y cinco robos para Detroit, que superó un inicio lento para ganar tras haber sido barrido por San Antonio la temporada pasada.
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Detroit no contó con Jalen Duren (distensión en el isquiotibial derecho), Duncan Robinson (distensión en el cuádriceps izquierdo) ni Isaiah Joe (contusión en la cadera derecha).
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