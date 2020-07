Población de Tokio no quiere los Juegos Olímpicos

Con la pandemia del coronavirus aún activa en varios países del mundo, la población de Tokio, Japón, se pregunta si es buena idea celebrar los Juegos Olímpicos aplazados para el verano de 2021.

Una encuesta telefónica bajo el encargo de los medios locales Kyodo News y el canal de televisión Tokyo MX reveló que más de la mitad de la población no quiere que los Olímpicos se lleven a cabo en su ciudad por temor a rebrotes de coronavirus.

Las cifras revelan que el 51,7 por ciento quiere que los Juegos se pospongan de nuevo o se cancele, y el 46,3 que se inauguren el próximo verano. De los que se oponen al año que viene, el 24% aseguró que estarían a favor de un segundo aplazamiento.

Sin embargo, esta opción ha sido rechazada repetidamente por los funcionarios de Tokio 2020 y del Comité Olímpico Internacional.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están programados para entre el 23 de julio y el 8 de agosto del próximo año, y los Juegos Paralímpicos seguirán del 24 de agosto al 5 de septiembre.

Algunos creen que estas fechas tampoco serán factibles si la pandemia de coronavirus no disminuye significativamente en todo el mundo y no se desarrolla una vacuna.