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Pochettino, DT de Man United

Tomará las riendas del cuadro inglés a partir del 18 de noviembre

Por EFE

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Pochettino, DT de Man United
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      Londres.- El técnico argentino Mauricio Pochettino dejará la selección de Estados Unidos para convertirse en el nuevo entrenador del Manchester United a partir del 18 de noviembre, con un contrato por dos temporadas y media hasta 2029. El club inglés confirmó su fichaje tras despedir a Michael Carrick debido al peor inicio de campaña en cuarenta años.

      En su comunicado, la directiva destacó el estilo ofensivo de alta intensidad de Pochettino, su capacidad para formar equipos cohesionados y su éxito desarrollando talento individual. Con este nombramiento, el estratega de 54 años —exentrenador del Espanyol— inicia su cuarta etapa en la Premier League, luego de dirigir al Southampton, llevar al Tottenham Hotspur a un subcampeonato de liga y una final de Champions League, y tener un breve paso por el Chelsea.

      Pochettino abandona el banquillo estadounidense tras asumirlo en 2024. Aunque logró liderar su grupo en el Mundial como anfitrión tras vencer a Paraguay y Australia, y superar a Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos, la dura eliminación ante Bélgica en octavos puso en duda su continuidad. Pese a haber renovado posteriormente hasta 2030, el técnico incluyó una cláusula de salida cercana a los 10 millones de euros que le ha permitido aceptar la oferta de Old Trafford.

      El argentino asume un reto complejo en un club inmerso en una profunda crisis. El Manchester United marcha antepenúltimo en puestos de descenso tras sumar apenas una victoria en diez jornadas de liga, aunque mantiene opciones en la Champions League con dos triunfos en cuatro partidos. Además del bajo rendimiento deportivo, Pochettino deberá lidiar con un vestuario molesto y una afición harta de la directiva por la falta de inversión, intentando romper una sequía sin títulos de Premier League desde la salida de Alex Ferguson en 2013, objetivo en el que fracasaron más de una decena de técnicos anteriores.

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