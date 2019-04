Pochettino rechazó a la Selección Mexicana

En entrevista al portal "Goal", el técnico argentino, Mauricio Pochettino, quien comanda los destinos del Tottenham Hotspur desde 2014, confesó que le fue ofrecido el puesto de director técnico de la Selección Nacional Mexicana.

Así que Gerardo Martino no fue la primera opción. "Vinieron a visitarme a mi casa en Londres, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, gente muy amable. Me plantearon dirigir la Selección de México", confesó el estratega.

Al final, Pochettino, de 47 años, quien también ha dirigido al Espanyol de Barcelona y al Southampton FC, dijo no. "Di las gracias. Sólo fue una charla, nada formal. Tengo un compromiso con el Tottenham, y no me pasó por la cabeza abandonarlo o romperlo, soy un profesional y una persona honesta".

Para la elección del nuevo estratega de la Selección Nacional Mexicana, la Federación entrevistó a cerca de 24 candidatos, quedando al final, Gerardo "Tata" Martino.