Policías de la CDMX agreden a portero de Pumas y a su esposa embarazada (VIDEO)

Luego de que Mariana Clemente, esposa del portero titular de Pumas, Alfredo "Pollo" Saldívar, difundiera un video en redes sociales en el que policías capitalinos los agreden en calles de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que se inició una carpeta de investigación en Asuntos Internos, a fin de revisar el actuar de los uniformados implicados y la falta de protocolos.

A través de un comunicado, la dependencia capitalina indicó que los hechos ocurrieron en avenida Revolución y Andrea Cataño, casi esquina con el Eje 6, cuando el conductor del vehículo fue interceptado por dos motopatrullas, quienes de forma agresiva les pidieron que se bajaran para efectuar una revisión preventiva.

El ciudadano se rehusó a bajar de la unidad, lo que ocasionó una discusión con los agentes, quienes estaban en el lugar como parte del operativo Rubik.

"Dos uniformadas, con actitud agresiva, trataron de hacer que una mujer embarazada descendiera del automóvil; en tanto, otro policía jaloneó al conductor para hacerlo bajar", señaló Seguridad Ciudadana, agregando que dichas acciones lesionaron a la mujer.

Indicó que reprueba el actuar de los policías y que mantiene contacto permanente con el representante legal de las víctimas para llegar al esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad de los uniformados.

SSC reiteró su compromiso de indagar la mala actuación policial dolosa y se comprometió a no permitir actos contrarios al código de ética ni algún otro que vulnere la integridad, honorabilidad e imagen de la dependencia y, de ser el caso, "no terminarán en sanciones administrativas internas, sino en investigaciones a fondo que deriven en la destitución y detención de los malos elementos", señaló.

En el video difundido se percibe a una mujer policía jalando en repetidas ocasiones a Mariana Clemente, quien iba acompañada del jugador y de su hijo.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, Clemente advirtió que está embarazada.

Ya fueron suspendidos: SSC

El jueves, Saldívar y su esposa, Mariana Clemente, difundieron un video en el que aseguraban que un grupo de policías los agredieron físicamente y los amenazaron.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX suspendió a los policías que presuntamente agredieron a Alfredo "El Pollo" Saldívar y a su esposa, Mariana Clemente, mientras se investigan los hechos.

"En relación a los hechos difundidos en redes sociales, respecto a una agresión a los tripulantes de un automóvil, la #SSC informa: los efectivos que aparecen en el video han sido suspendidos de sus funciones con carácter preventivo en lo que se llevan a cabo las investigaciones", dijo la corporación en redes sociales.

En la grabación se observa que una mujer policía jala en repetidas ocasiones a Mariana, quien estaba acompañada del portero de los Pumas y de su hijo. Cabe señalar que Mariana Clemente señaló que estaba embarazada.

En Twitter, la afectada agregó que los uniformados los detuvieron sin ningún motivo.

"Amigos, ayúdenme con un RT. Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada", se lee en la publicación.

La esposa del futbolista explicó que una uniformada quiso revisar su bolsa sin su autorización y luego la golpeó.

"Una mujer quería revisar mi bolsa; al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", escribió y agregó varias fotos de la patrulla y de los elementos policiacos que iban en motocicleta.

También se observa que uno de los agentes se mete al auto del deportista y ahorca a Alfredo Saldívar, "El Pollo".