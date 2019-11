"Polvorita" Salinas se mide a Eloísa Mtz.

Gran expectación ha despertado la función de box de este sábado 30 de noviembre por la noche, bajo la promoción de Uppercut, la cual se llevará a cabo en la Arena José Sulaimán en Monterrey, Nuevo León, destacando la pelea a ocho rounds en peso pluma entre María "Polvorita" Salinas y Eloísa Martínez.

El pique entre ambas boxeadoras está al rojo vivo y "Polvorita" Salinas llega muy motivada a este combate. "Me he preparado arduamente para esta pelea. Conozco a mi rival y sé que no será nada fácil salir con la victoria, pero tengo las armas suficientes para salir airosa de este compromiso".

En otra pelea estelar, Daniel "Cejitas" Valladares se medirá con Gabriel Ramírez en los 50 kg. En otros combates, Saulo Morales va contra Elvio Meléndez en peso medio y Adolfo Granados hará lo propio ante Jesús Rosales en peso pluma a seis episodios.

En Súper Gallo. Edgar Tovar va contra José María Olivares y en peso mini-mosca Bryan González le hará los honores a Raúl Muñoz. Finalmente, cierran la función nocturna, Martín "Torbellino" Arregui contra Alejandro "Ta no" Martínez en pelea de 4 rounds a peso pactado de 52.500 kilogramos.

Llevar estas funciones a tierras regiomontanas no es fácil, por tal razón los organizadores agradecen a Grupo Empresarial 3 Mixtecas, CRANE Systems, C Transportation Services y Marketing & Advertising, por apoyar a los nuevos talentos del pugilismo nacional.