Por Covid-19, cancelan Serie Mundial de Ligas Pequeñas

En el día del niño en México, llegó la mala noticia para los pequeños que aspiraban a disputar uno de los torneos más emblemáticos de su categoría.

Debido al impacto continuo de la pandemia de Covid-19, la organización de Pequeñas Ligas tomó la decisión de cancelar sus torneos de la Serie Mundial y la Región por primera vez en la historia de la organización; compromete aproximadamente 1.2 millones de dólares en apoyo a las ligas locales?2020 MLB Little League Classic presentado por GEICO también cancelado; El evento volverá en 2021.

Después de una evaluación exhaustiva del impacto que ha tenido la devastadora pandemia de Covid-19 en 6.500 programas de Little League basados en la comunidad en 84 países y según la dirección de las autoridades gubernamentales y de salud pública, y en consulta con profesionales médicos y nuestra Junta de Directores , Little League International ha tomado la difícil y decepcionante decisión de cancelar sus siete torneos de la Serie Mundial y sus respectivos eventos clasificatorios regionales.

"Esta es una decisión desgarradora para todos. A medida que evaluamos la viabilidad de incluir estas oportunidades de torneos como parte de esa reanudación del juego, se tomaron varios factores en la decisión de cancelar la Serie Mundial y los torneos , que incluyen:

La imposibilidad de jugar torneos clasificatorios en muchas de nuestras regiones de EE. UU. E internacionales, junto con la dirección de los funcionarios federales con respecto a la complejidad de las restricciones de viaje internacional y los requisitos de inmigración.

Una indicación de equipos de todo el mundo de que no podrán participar o viajar a estos torneos.

Los protocolos de prueba y mitigación que tendrían que implementarse en estos importantes eventos públicos en caso de que una persona que participe o asista a un evento sea diagnosticada con Covid-19.

La cancelación incluye los 82 torneos clasificatorios regionales y sus respectivos siete eventos de la Serie Mundial.