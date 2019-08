¿Por qué no Óscar Jiménez como titular del América?

Con la salida de Agustín Marchesín al Porto, el América se quedó sin su portero titular, pero todavía tiene al segundo a la espera de una oportunidad: Óscar Jiménez.

Las Águilas buscan guardameta en Europa, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil para remplazar a "Marche", quien ya prepara las maletas rumbo a Portugal, ignorando al que tienen todavía en la nómina.

Jiménez llegó al Nido al mismo tiempo que el sudamericano, previo al Clausura 2017, y siempre estuvo a la sombra del estelar. En más de dos años que tiene como jugador azulcrema, el arquero nunca ha disputado un partido de Liga MX -hará su presentación el sábado, frente a Tijuana-, solamente ocho de la Copa MX y uno en la Liga de Campeones de la Concacaf, ya que Miguel Herrera alineaba a Marchesín para los duelos de eliminación directa.

En esos cotejos, el portero recibió la misma cantidad de goles.

Mientras Marchesín arribó a Coapa para remover a Moisés Muñoz de la titularidad, Jiménez fue contratado para suplir a Hugo González, segundo arquero azulcrema y quién había sido firmado por el Monterrey.

Moy, dos veces campeón de liga con el América, tuvo un acuerdo con Jaguares, donde Óscar tuvo regularidad por cinco años. En Chiapas, el guardameta disputó 75 partidos y recibió 114 goles (sólo en 13 duelos logró mantener su portería intacta).

Agustín Marchesín no tuvo lesiones y siempre demostró un buen nivel con el América; Jiménez se quedó en la sombra y con actividad en la categoría sub 20. Sin el argentino bajo los tres palos azulcrema, el que parecía destinado a vivir en el banquillo, tendrá su oportunidad de demostrarse frente a Miguel Herrera y la afición.

Sí, las Águilas comprarán un portero, pero eso no le quita el entusiasmo a Óscar para demostrarse.

Cuando Guillermo Ochoa -principal candidato para suplir a "Marche"- salió del Nido, la directiva le dio la oportunidad a Armando Navarrete, quien no respondió a las expectativas. El América no quiere repetir esa decisión.