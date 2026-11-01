Portland propina una paliza al Utah

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SALT LAKE CITY.- Deni Avdija anotó 24 puntos, Damian Lillard sumó 22 y los Trail Blazers de Portland se recuperaron de su primera derrota de la temporada al arrollar el sábado por 112-90 al Jazz de Utah.

Toumani Camara, Scoot Henderson y Jrue Holiday aportaron 14 puntos cada uno, mientras Portland (4-1) se repuso de la derrota del jueves ante Memphis.

El novato Darryn Peterson anotó 16 puntos y Lauri Markkanen terminó con 13 puntos con 3 de 14 en tiros de campo por el Jazz, en su cuarta derrota consecutiva.

El partido marcó la primera vez que Utah no alcanzó los 103 puntos esta temporada, con los Blazers obligando a Utah a registrar su porcentaje de tiro más bajo de la campaña, 37,1%.

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El Jazz se ha visto lastrado por

las pérdidas de balón durante el inicio de la temporada (20 en este partido) y la defensa de Portland lo aprovechó, forzando cuatro pérdidas consecutivas durante un tramo del tercer cuarto.

En apenas una mitad, Avdija acertó 10 de 11 desde la línea de tiros libres y sumó 19 puntos.

George, máximo anotador de Utah con un promedio de 24,4, terminó con ocho puntos.

Los Blazers estuvieron mermados en la línea exterior sin Ja Morant y Shaedon Sharpe.