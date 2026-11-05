Porto despierta y golea al Napoli

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El FC Porto firmó una noche mágica en el Estadio do Dragao al conseguir su primera victoria de la temporada en la Champions League, goleando 4-1 al Napoli tras una exhibición de contundencia en la segunda mitad y con un Santiago Giménez que revolucionó el ataque desde el banquillo.

El encuentro comenzó con revoluciones altas. Aunque al veterano Pepe le anularon un gol tempranero, Jan Bednarek adelantó al Porto al minuto 11 con un sólido cabezazo. El Napoli buscó responder y, pese a que a Kevin De Bruyne también le invalidaron una anotación por fuera de juego, Scott McTominay logró poner el 1-1 al minuto 43 tras aprovechar un rebote dentro del área justo antes del descanso.

La parte complementaria cambió por completo con las modificaciones del conjunto portugués. El ingreso del mexicano Santiago Giménez fue el revulsivo perfecto; a los cuatro minutos de pisar la cancha, el ´Bebote´ firmó una asistencia brillante para que Gabri Veiga definiera entre las piernas de Alex Meret y recuperara la ventaja local.

A partir de ese momento, el planteamiento del Napoli se desmoronó. Jakub Kiwior amplió la distancia al minuto 80 con un remate de cabeza que colocó el 3-1. La pesadilla italiana culminó en los minutos finales con la expulsión de Rafa Marín tras cometer una falta dentro del área sobre Samu Omorodion, penal que el propio Samu ejecutó a la perfección para sellar el 4-1 definitivo y darle tres puntos de oro al Porto.

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