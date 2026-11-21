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La temporada del campeonato regional de automovilismo llegó a su fin en San Luis Potosí, con la última fecha celebrada en el nuevo kartódromo de la ciudad. Las pilotos potosinas Alejandra y Shadi Chalita tuvieron actividad en esta jornada para concluir un año de aprendizaje, adaptación y crecimiento dentro del deporte motor.

Para Alejandra Chalita, el 2026 representó una oportunidad de adquirir experiencia internacional al participar en dos competencias de alto nivel, la primera en Guatemala y la segunda hace algunas semanas en España. Estas experiencias le permitieron compartir pista con pilotos de otras latitudes y continuar fortaleciendo sus habilidades al volante.

Por su parte, Shadi Chalita afrontó el reto de subir de categoría al dejar la división Baby para competir en Micro, donde se midió ante pilotos de mayor edad. Su proceso de adaptación tuvo un resultado positivo en la última fecha de la temporada, en la que mostró sus capacidades y consiguió el segundo lugar del podio.

Con el cierre del campeonato, ambas pilotos iniciarán el periodo de descanso decembrino, a la espera de conocer el calendario de actividades de 2027. Posteriormente, comenzarán a planear sus próximos proyectos con el objetivo de continuar avanzando en el automovilismo nacional e internacional.

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